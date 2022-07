Fontana nomina Alan Rizzi assessore regionale alla casa

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha nominato l’azzurro Alan Rizzi assessore alle Casa e all’Housing sociale, al posto di Alessandro Mattinzoli, che gli ha riconsegnato le deleghe, annunciando la decisione di lasciare Forza Italia, in polemica con il mancato sostegno al governo Draghi. Rizzi lascia il ruolo di sottosegretario alle relazioni internazionali ora affidato a Gabriele Barucco, consigliere regionale che era subentrato a Mattinzoli quando questo era entrato in giunta. “Il presidente – sottolinea una nota della Regione – ha ringraziato l’assessore Mattinzoli per l’impegno profuso nei quattro anni di lavoro in Giunta, apprezzandone le capacità e l’impegno, e confermandogli la stima anche personale”.

I dirigenti azzurri lombardi non hanno gradito la mossa di Mattinzoli, “deludente” sul piano umano e politico” secondo il capogruppo in Consiglio Gianluca Comazzi e il capodelegazione in giunta Fabrizio Sala. “Troppo facile restare in un partito finché quest’ultimo ti garantisce ruoli istituzionali di grande prestigio – hanno attaccato – per poi lasciarlo quando si teme di perdere la poltrona”.