Politica, anche l’assessore regionale Mattinzoli lascia Forza Italia

L’assessore regionale lombardo alla Casa Alessandro Mattinzoli lascia Forza Italia e la guida del partito a livello provinciale a Brescia. “È stata una scelta sofferta ma so che è la scelta giusta – dice a Èlivebrescia – . Non per seguire la Gelmini, come tanti stanno pensando e dicono, ma perchè ne condivido il concetto che ha portato la Ministra a questa decisione. Forza Italia è sempre stato un partito di Governo, io sono un politico-amministratore di Governo, faccio fatica a comprendere come nel pieno di una crisi idrica dai risvolti, se vogliamo ancora più pesanti di quella energetica, una pandemia ancora molto aggressiva, siamo nel pieno di una guerra e cambiamo un uoo dell’autorevolezza di Draghi a 7 mesi dalla scadenza naturale? L’Europa, dopo che ci ha dato fiducia, non ci può comprendere”. Mattinzoli spiega di aver informato il Presidente della Regione, Attilio Fontana:”è stato il primo a saperlo. Ho rimesso le deleghe nelle sue mani, farò tutto quello che serve per tutelare Giunta e mandato della Giunta fino alla scadenza”.