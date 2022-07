“No Plà again”, piatti e bicchieri riutilizzabili per il take away

“NoPlà AGain: riutilizzare è un vantaggio per tutti”. E’ il progetto promosso dall’associazione milanese Giacimenti urbani nell’ambito del Bando Cariplo Plastic Challenge 2020,per contrastare il modello usa-e-getta per la somministrazione di cibo e bevande take away. Sono già numerosi i locali che hanno aderito all’iniziativa: ai clienti invece del cibo o la bevanda in piatti e bicchieri usa e getta viene dato un piatto o un bicchiere riutilizzabile, dietro una cauzione. Una volta consumato il prodotto, il cliente può scegliere se restituire la stoviglia e riprendere la cauzione (10 euro per il contenitore, 5 euro per il bicchiere) oppure tenere il contenitore. Il modello è quello di reCircle.ch, una start-up svizzera che ha oltre 2000 locali aderenti in Svizzera, e start up in Belgio, Francia, Germania Danimarca, Estonia.

Qui l’elenco dei locali che aderiscono al progetto: www.no-pla.com/clienti

Ascolta l’intervista a Donatella Pavan presidente di Giacimenti Urbani