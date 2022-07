Bandabardò e Cisco a Mantova

Da giovedì 21 a domenica 24 luglio, l’estate a Mantova è all’Arena Bike-in che torna

nella cornice di Campo Canoa sulle sponde del Lago Inferiore. L’Arena,

unica area spettacoli il cui accesso è consentito direttamente anche in bicicletta,

quest’anno introduce importanti novità per rendere l’esperienza nel verde ancora più

piacevole e vivere la musica dal vivo nella sua pienezza. La formula, che per due estati consecutive ha permesso di ospitare grandi concerti ed eventi, qualificando il Bike-in come una delle poche occasioni per vivere lo spettacolo dal vivo in tempo di pandemia, quest’anno si rinnova e si trasforma in una quattro giorni da dedicare alla grande musica da vivere in spensieratezza, liberi di ballare e di cantare immersi nel verde.

Giovedì 21 luglio, come da tradizione l’Arena Bike-in inaugurerà con un concerto

gratuito: una grande festa aperta a tutti che quest’anno vedrà sul palco Bandabardò e

Cisco.

La rassegna proseguirà poi venerdì 22 luglio con Fulminacci che farà tappa al Bike-in

con il suo ”Tante care cose e altri successi tour”. Sarà poi la volta di Ernia, sul palco il

23 luglio con “Gemelli Tour”, e infine di Villabanks, che chiuderà la rassegna domenica

24 luglio.

Conservando lo spirito green della manifestazione, l’ingresso all’area sarà consentito

direttamente in bicicletta, oltre che a piedi, per poter permettere al pubblico di godere

dei grandi spazi verdi percorrendo le piste ciclabili che la Città di Mantova offre e che

collegano Campo Canoa direttamente al centro.

Bike-in è un progetto virtuoso nato nel 2020 da un’idea di Fresh Agency / Shining

Production / Live Club, il quale, prendendo spunto dal concetto di drive-in, ma

sostituendo l’automobile con la bicicletta, si è distinto per aver dato per la prima volta

l’opportunità al pubblico di accedere a un’arena dedicata agli spettacoli in sella alla

bicicletta. La sua vocazione ecologista non solo incentiva la mobilità sostenibile, ma

amplifica l’esperienza emozionante dello spettacolo dal vivo grazie ad una collocazione

speciale, immersa nel verde.

.

Programma:

21 LUGLIO 2022

BANDABARDÒ & CISCO

“Non ho paura”

22 LUGLIO 2022

FULMINACCI

“Tante care cose e altri successi tour”

23 LUGLIO 2022

ERNIA

“Gemelli tour 2022”

24 LUGLIO 2022

VILLABANKS

INFO

Biglietti disponibili su Mailticket, Ticketone e presso il box office del Teatro Sociale di

Mantova – Martedì 10-13 // giovedì 16-19 // sabato 10-13 – Tel. 0376/1590869 –

boxofficemantova@gmail.com

Attenzione

L’appuntamento con Bandbardò e Cisco è stato spostato dal 16 al 21 luglio e la data è

adesso a ingresso gratuito

Chi in precedenza avesse acquistato i biglietti presso una delle biglietterie autorizzate

online, riceverà il rimborso automaticamente. Chi, invece, ha effettuato l’acquisto

presso un punto vendita può chiedere il rimborso recandosi presso lo stesso, entro e

non oltre il 22 luglio 2022.

ORARI:

20.00 apertura porte/cassa

21.00 opener se previsto

21.30/22.00 main act

Parcheggio gratuito disponibile adiacente all’Arena Bike-in

Servizio Navetta Campo Canoa – Piazza Sordello attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00

www.bike-in.it