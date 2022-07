Ruba un auto e investe un ciclista, giovane colombiano arrestato in Brianza

Era giunto dalla Colombia il giorno prima, non ha spiegato i motivi del gesto

Il 28enne ha provato poi ad allontanarsi dal luogo degli incidenti, ma è stato accerchiato dai passanti che lo hanno trattenuto per gli istanti necessari a far sopraggiungere i carabinieri. Mentre le ambulanze trasportavano e vittime in ospedale a Monza, il 28enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti, che hanno poi portato al suo arresto. Il giovane, privo di documenti e di patente di guida, giunto dalla Colombia il giorno prima, è risultato negativo all’alcol test e non ha voluto spiegare il motivo della sua azione.

E’ stato quindi arrestato per rapina aggravata ed è indagato anche per omissione di soccorso e lesioni gravissime, dato che il padre ha avuto 30 giorni di prognosi (illesi tutti gli altri coinvolti). Il giovane è stato portato in carcere a Monza.