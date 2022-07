Vaccini, 2mila farmacie lombarde a disposizione per la somministrazione

“Alla ripartenza della campagna vaccinale contro l’infezione Sars-CoV-2 che interessa ora anche i cittadini over 60, sono oltre 2000 le farmacie lombarde che hanno già dato la loro disponibilità, in uno scenario caratterizzato da un incremento progressivo dei contagi e un ampliamento della platea dei cittadini agli ultrasessantenni, per la quarta dose di vaccino anti Covid”. Lo comunica la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. “Per i farmacisti si tratta quindi di attuare una rapida riprogrammazione delle attività, tra la rilevazione dei contagi tramite tamponi antigenici, anch’essa in fase di forte incremento, e la ridefinizione di nuovi slot di prenotazione, fino ad ora tarati a bassa intensità di impegno, in quanto riservata solo agli ultraottantenni. – spiega la nota – Il sistema è ormai collaudato, sia dal punto di vista logistico, sia per quanto riguarda gli aspetti professionali dei farmacisti vaccinatori, ed è quindi pronto a ripartire a pieno regime, esattamente come per la scorsa stagione, quando le farmacie hanno dimostrato la loro efficienza e l’insostituibile utilità, ampliando e agevolando sul territorio le possibilità di accesso per il cittadino alla campagna vaccinale”, dichiara Davide Petrosillo, Segretario della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia.