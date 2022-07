A Chiara Ferragni “non rispondo. Non condivido quello che dice, però è un’opinione”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione Cariplo al Piccolo Teatro Strehler, interpellato dai giornalisti sul post di hiara Ferragni a proposito della sicurezza a Milano. “Non condivido quello che lei dice, ma capisco che sia un tema delicato e che c’è una sensibilità della città. È un periodo difficile”, ha aggiunto il sindaco, evidenziando anche che “nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all’ordine del giorno”. “Le mie risposte sono sempre attraverso il lavoro. Cercheremo di fare ancora di più”, ha proseguito. Sul ruolo del Ministero dell’Interno nella questione sicurezza a Milano, ha detto: “Ovviamente non per deresponsabilizzarci, ma bisogna precisare che la sicurezza dipende anche dall’opera del Ministero. In questi giorni risentirò il Ministro Luciana Lamorgese. Le forze promesse sono arrivate in parte, ma voglio capire quando arriverà il resto. Cercheremo di rifare il punto su questo. Come avete visto noi stiamo facendo la prima parte. Le prime assunzioni le abbiamo fatte ed entro dicembre altri 120 agenti saranno messi in campo”, ha poi aggiunto il sindaco, precisando che “Non considero la situazione della sicurezza a Milano drammatica ma comunque degna di attenzione”. (MiaNews)