Incontro Letta-Sala, entro settembre il candidato per le Regionali

“Abbiamo parlato di regionali con il sindaco Sala e per quanto mi riguarda ho confermato quello che penso e ho trovato consonanza e sintonia completa con lui sul fatto che nel mese di settembre il centrosinistra individuerà la candidatura migliore che sono sicuro sarà competitiva, forte e in grado di strappare la Regione Lombardia a un centrodestra che ha dimostrato di non essere all’altezza delle sfide che i lombardi richiedono”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, dopo l’incontro a Palazzo Marino con il sindaco di Milano, Beppe Sala, rispondendo ai gionalisti che gli chiedevano un aggiornamento sulle regionali del prossimo anno. In vista delle elezioni del 2023 in Lombardia, ha aggiunto Letta, “questa volta le condizioni per essere competitivi ci sono come hanno dimostrato le elezioni amministrative di ottobre e di giugno”