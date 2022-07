“Ho scritto al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per comunicare il cambio nome del mio gruppo che a partire da oggi sarà denominato ‘Polo Civico Lombardia Migliore'”: lo ha comunicato durante una conferenza stampa al Pirellone il consigliere regionale lombardo Manfredi Palmeri.

“Fontana o Moratti? E’ ancora presto per dichiarare l’appoggio per il candidato presidente della Lombardia. Non c’è stato ancora un dialogo con Moratti e non c’è nessuna preclusione al fatto che questo dialogo ci sia. In ogni caso ho valutato positivamente la sua disponibilità a candidarsi. Al momento non sappiamo se alla data delle elezioni ci sarà questo centrodestra o quali coalizione ci sarà. Noi guardiamo a chi porta avanti i valori liberali e la tradizione riformista della Lombardia. Le coalizioni vengono dopo”. Esclusi per il momento anche contatti con altri consiglieri regionali: “Non mi sono rivolto a nessun altro collega per formare insieme un gruppo – ha aggiunto Palmeri – poi in quest’ultima parte della legislatura è probabile che ci si confronti con molti colleghi ma non è questa la priorità”.