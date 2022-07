Quarto Oggiaro, il nuovo campo da basket “firmato” dallo street artist Abel.Babel

Un nuovo campo da basket nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, “firmato” dallo street artist Abel.Bael. E’ il progetto realizzato da Lego, che ha riqualificato il campetto, inagurato lo scorso fine settimana nell’ambito dell’Adidas Playground Milano League, progetto di streetball realizzato da Scuola Basket Sound ASD, un contenitore di eventi che popola i campetti e i municipi della città, ogni estate dal 2018, il cui filo conduttore è la strada.

” Il campo da basket è una palestra di vita, un luogo dove prendiamo una pausa dal mondo digitale e dove possiamo coltivare e celebrare l’aggregazione, l’inclusione, lo sport e la passione per il gioco. Vi chiederete perché nella lunetta c’è una serratura…per ricordarci che la chiave per il futuro la possediamo tutti, sta a noi decidere come e quando girarla” commenta Abel.Bael, grafico e muralista.

L’opera è la rappresentazione della LEGACY verso il territorio e la comunità, caratterizzata da un’esplosione di colore e creatività. E quale modo migliore per inaugurare il nuovo ritrovo sportivo se non una sfida di basket in carrozzina? Adulti e bambini, infatti, hanno provato questa bellissima esperienza in compagnia del campione Giulio Maria Papi. A completare la giornata, tante attività a tema mattoncini, ospiti speciali e musica.