“La situazione in Lombardia è molto preoccupante sia per quanto riguarda l’acqua a uso irriguo, sia per ciò che concerne i livelli dei laghi”. Così l’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni di Regione Lombardia Massimo Sertori, sull’emergenza siccità, a margine del tour delle ‘Aree Interne’ oggi a Palazzo Gallio, a Gravedona e Uniti, sede della Comunità Montana Valle del Lario e del Ceresio. “Va sempre evidenziato – ha proseguito Sertori – che in questo momento abbiamo ‘zero neve’ sulle montagne, quando in questo periodo lo scorso anno rilevavamo l’equivalente di 170 milioni di metri cubi di neve. Siamo al 61% in meno della risorsa idrica rispetto allo storico. Da mesi stiamo lavorando per salvare almeno il primo raccolto – ha aggiunto l’assessore – e in quest’ottica, importantissimo è l’ultimo accordo che abbiamo fatto con i gestori idroelettrici: sul bacino dell’Adda, saranno riversati qualcosa come 5 milioni e 600 mila metri cubi al giorno di acqua turbinata sulle dighe che arriverà sul lago di Como e alimenterà il bacino d’acqua. Confermato anche il milione di metri cubi fino alla fine di luglio per quanto riguarda il lago d’Iseo, quindi il bacino dell’Oglio. Questi – ha concluso Sertori – sono importanti accordi che ci consentono di sfruttare al massimo la poca acqua che c’è, con l’obiettivo, ripeto, di salvare almeno il primo raccolto”.