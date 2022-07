“APPENNINO BIKE TOUR” di Sebastiano Venneri è una guida per il ciclo-viaggiatore lungo il più esteso percorso cicloturistico italiano, dalla Liguria alla Sicilia, attraverso 44 tappe a cavallo dell’Appennino. La prefazione è di Francesco Guccini.

Un affascinante itinerario a pedali attraverso l’Italia, dal Colle di Cadibona, nel comune di Altare (in provincia di Savona) fino ad Alia, dall’altro capo del paese, in provincia di Palermo. E’ il più lungo itinerario riservato ai cicloturisti esistente in Italia. Disegnato

sfruttando vie secondarie e anche strade bianche, la Ciclovia si snoda attraverso meravigliosi borghi che si trovano al di fuori dei circuiti turistici più

frequentati e invita il cicloturista ad immergersi nella natura e nel paesaggio.

La ciclovia non è solo un itinerario ma è un esempio concreto di vera transizione ecologica; il disegno del percorso ha coinvolto infatti Legambiente e sponsor privati.

Sebastiano Venneri è responsabile Territorio e Innovazione di Legambiente e Presidente di

Vivilitalia, società impegnata nella promozione del turismo ambientale.

