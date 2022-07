Da Checco Zalone a Roberto Bolle, la nuova stagione degli Arcimboldi

Presentata la nuova stagione del Teatro Arcimboldi di Milano, costruita all’insegna della leggerezza e della magia, della bellezza e dell’incanto, tra anteprime e grandi classici che animeranno un cartellone trasversale che metterà̀ al centro della scena le emozioni.

Ci saranno i volti più̀ amati dal pubblico e grandi novità̀ come il debutto teatrale di Alessandro Cattelan e, per la prima volta al TAM, il travolgente Checco Zalone. I grandi comici come Luca Ravenna, Alessandro Siani e il ritorno di Zelig. Prestigiosi appuntamenti per la danza con l’inedita proposta de il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, l’energica e solare Parsons Dance, il classico Lo Schiaccianoci dell’Accademia Ucraina di Balletto, l’irriverente Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, Roberto Bolle che torna al TAM con il Béjart Ballet Lausanne e l’affascinante compagnia di danza classica cinese Shen Yun. Per i musical, le tappe del tour internazionale di Rocky Horror Show, il ritorno di Notre Dame De Paris, le celebrazioni per il decimo anniversario di Priscilla – La regina del deserto e il debutto del nuovo Legally Blonde – la rivincita delle bionde. Non mancheranno le proposte che strizzano l’occhio ai più piccoli e alle famiglie come il Lago dei Cigni On Ice, Geronimo Stilton, Miraculous Ladybug the Musical Show.

Come sempre i concerti saranno una parte importante del cartellone con i tour dei più̀ importanti artisti internazionali che faranno tappa al TAM, tra cuiAnastacia, Opeth, Mika, James Taylor, Brit Floyd, Jack Savoretti, Tori Amos e tantissimi altri. I Negramaro apriranno il loro tour europeo proprio al TAM e sono già̀ in programma i concerti dei principali artisti italiani, fra cui Mario Biondi, Francesco Renga, Daniele Silvestri, Venditti & De Gregori, Umberto Tozzi, Marco Masini.

Appuntamento nel periodo natalizio con l’immancabile Gospel Night e la Filarmonica Arturo Toscanini, mentre per rivivere le musiche dei grandi protagonisti della nostra epoca, i concerti di Queen Mania Rhapsody, Morricone Film History e Jannacciami! Il calendario Musica si completerà̀ nelle prossime settimane con l’annuncio di tanti altri importanti artisti della scena musicale che sicuramente saranno una gradevole sorpresa per il nostro pubblico.