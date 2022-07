Crolla l’armatura di una soletta, tre operai feriti a Milano

Le macerie hanno investito tre operai al lavoro in un cantiere di via Espinasse; uno è stato estratto dai Vigili del Fuoco. Nessuno è grave.

Tre operai sono rimasti coinvolti dal crollo dell’armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a Milano. A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi. Uno degli operai è stato estratto dalle macerie dai pompieri. Nessuno è in gravi condizioni. Sul posto anche personale del 118 e della Questura.

La soletta, di circa 150 metri quadrati, secondo le prime informazioni, sarebbe caduta da un’impalcatura. Tra i feriti c’è anche un migrante di 26 anni che è stato portato all’ospedale Niguarda in condizioni non gravi. Gli altri coinvolti sarebbero in condizioni più lievi. Delle cause del crollo si sta occupando lo speciale Nucleo che indaga sugli infortuni sul lavoro degli agenti della Polizia locale.