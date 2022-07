Maltempo, circolazione dei treni interrotta tra Cremona e Parma

È stata interrotta la circolazione dei treni sulla linea fra Cremona e Parma a causa del maltempo che ieri ha colpito la pianura Padana, in modo particolare la provincia del capoluogo lombardo creando problemi alla linea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la circolazione. Nel frattempo si sono verificate cancellazioni e sostituzioni con bus.

Sono stati complessivamente 56 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Pavia a causa dell’ondata di maltempo registrata nel tardo pomeriggio di ieri. Il Comando provinciale dei pompieri ha ricevuto molte richieste di soccorso a causa della violenta tempesta di vento che si è abbattuta su buona parte del territorio provinciale, in particolare su Pavese e Oltrepò. Si sono registrati diversi crolli, oltre a tetti danneggiati e alberi caduti (alcuni anche su vetture). Le operazioni di messa in sicurezza e sgombero delle strade sono proseguite fino a tardi.