In Lombardia tasso di positività al 26,2%

E’ del 26,2% il tasso di positività in Lombardia, in rialzo rispetto a ieri quando era del 22,8%. A fronte di 72.586 tamponi effettuati, sono 19.037 infatti i nuovi positivi. Aumentano di un’unità i ricoveri in terapia intensiva, di 76 quelli negli altri reparti, mentre i decessi sono 7, per un totale complessivo di 40.886 da inizio pandemia. I nuovi casi per provincia: a Milano 6.404 di cui 2.395 in città; a Bergamo 1.415; a Brescia 2.353; a Como 961; a Cremona 669; a Lecco 618; a Lodi 455; a Mantova 837; a Monza e in Brianza 1.785; a Pavia 1.082; a Sondrio 234; a Varese 1.655.