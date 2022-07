Fatoumata Diawara, la regina della musica africana a Como

All’interno della quindicesima edizione del Festival Como Città della Musica, organizzato dal Teatro Sociale di Como, all’Arena del Sociale giovedì 7 luglio alle 21.30 torna ad esibirsi a Como, la città dove abita e ha costruito la sua famiglia, la regina della musica africana Fatoumata Diawara, impegnata in un tour internazionale.

Presenterà al pubblico Fenfo, l’album che le è valso due nomination ai Grammy Awards nel 2019, coprodotto da Diawara e Matthieu Chedid (meglio conosciuto come -M-) e registrato in Mali, Burkina Faso, Barcellona e Parigi.

Acclamata come una delle più importanti portabandiera della musica africana moderna, Fatoumata Diawara porta la sua arte a vette fresche ed elettrizzanti con questo album, che si traduce come “qualcosa da dire”. Audacemente sperimentale ma rispettoso delle sue radici, è un disco che la definisce come la voce della giovane donna africana, orgogliosa della sua eredità ma con una visione che guarda con sicurezza al futuro e un messaggio universale.

Come narratori moderni, le undici canzoni di Fenfo – cantate principalmente in lingua bambara – trattano argomenti senza tempo come rispetto, umiltà, amore, migrazione, famiglia e come costruire un mondo migliore per i nostri figli. “Non volevo cantare in inglese o francese perché volevo rispettare la mia eredità africana” – spiega Fatou – “Ma volevo un suono moderno perché è il mondo in cui vivo. Sono un tradizionalista, ma ho anche bisogno di sperimentare. Puoi mantenere le tue radici e le tue influenze, ma comunicarle in uno stile diverso”.