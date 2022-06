Fontana, per i campi abbiamo garanzia di acqua fino all’8 luglio

Nuovo allarme del governatore lombardo sull'emergenza siccità. "Per rassicurare i cittadini, l'acqua per uso civile non è messa in discussione, per ora non c'è nessun problema" ha poi sottolineato Fontana.

“Se non cambieranno le condizioni climatiche, con queste operazioni che abbiamo posto in essere, abbiamo la garanzia di acqua fino all’8-9 luglio poi se non dovesse piovere ci sarà un problema. E parlo di acqua per l’agricoltura”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana parlando dell’emergenza siccità. “Per rassicurare i cittadini, l’acqua per uso civile non è messa in discussione, per ora non c’è nessun problema” ha detto Fontana. “Per l’uso civile al momento non abbiamo all’orizzonte problemi immediati, ma bisogna monitorare la situazione – ha aggiunto rispondendo alla domanda su un possibile razionamento -. Abbiamo bisogno di pioggia e invitiamo i cittadini a non sprecare l’acqua”