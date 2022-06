“Regione Lombardia è nettamente al di sotto della media nazionale. Ieri avevamo 465 contagi su 100mila abitanti, mentre la media nazionale è 605, quindi siamo ampiamente sotto”. Così l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine della visita agli ambulatori Aler in via Polesine (zona Corvetto) ha commentato la crescita dei contagi da Covid. “La situazione però non è da sottovalutare – ha proseguito – Il mio invito è cautela e precauzioni individuali: mascherina nei luoghi affollati, distanziamento e lavaggio delle mani. E per le persone fragili e per gli over 80 la quarta vaccinazione”. Sul fronte dei vaccini, Moratti ha ribadito che “siamo come sempre la prima Regione anche sulle vaccinazioni. Nelle nostre Rsa abbiamo raggiunto quota 96% e dal punto di vista delle maggiori fragilità abbiamo dato una copertura assolutamente ottimale”. “L’invito a chi ancora non avesse completato il ciclo vaccinale, fatto la prima o la quarta dose di fare le vaccinazioni”, ha concluso.