“Fontana è il candidato naturale, così come già confermato dagli altri leader della coalizione”. E’ il messaggio della Lega lanciato al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia tra Matteo Salvini, il governatore Attilio Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e il segretario regionale Fabrizio Cecchetti (nella foto, diffusa sui social) per un confronto sulle elezioni regionali del 2023. La prossima settimana, rende noto il partito, “la Lega farà il punto con consiglieri regionali, assessori e presidente Fontana sulla situazione e per individuare i prossimi obiettivi a partire da sanità, trasporti e lavoro”.

Ieri a Palazzo Lombardia Matteo Salvini ha incrociato anche Letizia Moratti, la vicepresidente pronta a candidarsi con il centrodestra. Moratti lo ha annunciato ufficialmente venerdì proprio ai microfoni di Radio Lombardia durante la trasmissione Pane al Pane. Chi era presente all’incontro tra Moratti e Salvini parla di uno scambio di saluti veloce “ma cordiale, con affetto”, e assicura che non si è parlato né di politica né di regionali. “Sono a disposizione del centrodestra. Saranno i partiti a decidere”, ha ribadito la Moratti. “Credo che per quanto riguarda il centrodestra – continua – sarebbe importante riuscire a parlare a un elettorato più ampio di quello attuale”.