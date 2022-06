Gli agenti della Squadra Mobile delle Questura hanno arrestato in viale Regina Giovanna venerdì sera due pregiudicati italiani di 37 e 48 anni autori della classica truffa dello specchietto ai danni di un ventenne. I due, a bordo di un’auto a noleggio, hanno fermato l’auto guidata dal truffato e sostenendo che lo stesso aveva graffiato in manovra lo loro autovettura. Per dare maggior peso alla tesi del danno uno dei due pregiudicati ha con un sasso rovinato la fiancata della vettura del 20enne mentre questo era intento a parlare con l’altro arrestato. Il 20enne è stato convinto a ritirare 200 euro in contanti dal bancomat per risarcire il presunto danno occorso allo specchietto dell’auto a noleggio. La scena è stata osservata dai poliziotti in borghese in servizio per attività di controllo del territorio che hanno proceduto a fermare i due truffatori ed arrestarli.