“Il passato è servito. Racconti e ricette di piatti che hanno fatto la storia” (ed. Guido Tommasi): non è un libro di storia, ma una raccolta di ricette e di storie che hanno a che fare con la storia. L’autrice Lydia Capasso, dopo “Gli Aristopiatti” e “Santa Pietanza” propone un ricettario insieme ad aneddoti o leggende. Un testo per chi è appassionato di cucina e ha voglia di cimentarsi ai fornelli, ma anche per chi è alla ricerca di letture rilassanti ma interessanti e vuole scoprire qualche antica tradizione gastronomica.

Dal pollo alla Marengo alla zuppa inglese, dai tortellini alla sacher, passando per i croissant e la Victoria sponge cake, il viaggio intrapreso da Lydia Capasso è un tuffo nel passato alla ricerca di aneddoti affascinanti e di piatti che hanno a che fare con grandi avvenimenti e personaggi della storia, narrati in maniera leggera ma accurata, e soprattutto mai noiosa.

