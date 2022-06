Rubano un camion della nettezza urbana, due denunciati

Hanno rubato un camion della nettezza urbanza. Sono saliti sul mezzo per la raccolta dei rifiuti, temporaneamente lasciato incustodito e a motore acceso dall’autista che era sceso, e sono ripartiti a tutta velocità. Il furto è stato messo a segno in piena notte nel parcheggio di un centro commerciale a Garlasco (Pavia), in Lomellina. Il camionista derubato ha subito avvisato i suoi colleghi, ipegnati tra Garlasco e Tomello, che hanno bloccato il mezzo con a bordo i due ladri, un italiano di 25 anni e un tunisino 28enne. I due a quel punto hanno abbandonato il veicolo, proseguendo a piedi. Poco più tardi però sono stati rintracciati dai carabinieri, che li hanno denunciati per furto aggravato. I due hanno cercato di giustificarsi, spiegando di aver rubato il camion per poter tornare a casa