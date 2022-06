Milano città ‘risonante” e attrattiva come le grandi capitali

Milano risulta, a livello globale, una città “risonante” al pari delle principali capitali politiche. E’ quanto emerge dalla seconda edizione di ‘Your Next Milano’, il rapporto promosso da Assolombarda con Milano & Partners e dedicato, quest’anno, al tema ‘Milano: ripartenza e performance nel confronto internazionale’. Appare, del resto, in 27 delle 33 principali classifiche globali, risultando, così, la ventunesima realtà più ‘attenzionata’ delle 719 considerate nel complesso delle classifiche.Ma non solo: il rapporto stabilisce che Milano sia, allo stesso tempo, una “meta turistica e per eventi sportivi” (è 14°, davanti a Amsterdam e San Francisco), un “place for business” (21°, davanti a Monaco e Berlino) e un “nodo nelle reti globali” (31°, davanti a Monaco, Barcellona e Berlino). Una indicazione di buon auspicio per il prossimo futuro che fa il paio con una ulteriore novità che proviene dalle ricerche effettuate sul principale motore di ricerca: Milano infatti è, tra i benchmark, la sesta città più popolare su Google, collocandosi davanti a Barcellona, Monaco e San Francisco e a capitali come Amsterdam e Tokyo.

Pur comparendo in numerosi ranking, però, il suo posizionamento nelle 33 graduatorie considerate è ancora distante da quello rilevato nell’analisi di altri benchmark: la città, infatti, risulta mediamente al novantottesimo posto.