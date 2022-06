Si accorge di un furto su un furgone, chiama i carabinieri e fa arrestare il ladro

Si è accorto di un furto da un furgone, ha subito avvisato i carabinieri e nel frattempo ha inseguito i ladri. Un cittadino è riuscito così a incastrare i tre malviventi entrati in azione a Carnate, in Brianza, l’altra sera. I ladri hanno preso di mira un furgone posteggiato in centro e dopo averne forzato il portellone laterale hanno rubato varie valigette porta elettroutensili del valore complessivo di oltre 2mila euro. Hanno caricato la refurtiva in auto e si erano allontanati. Ma un vicino li ha notati e ha allertato il 112. Si è messo alla guida della sua auto e ha seguito il mezzo con a bordo i ladri, fornendo indicazioni utili alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Monza che ha inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Vimercate. I militari, una volta rintracciata l’auto segnalata nel comune di Agrate Brianza, sono riusciti a fermarla identificando i tre occupanti: un maggiorenne e due minorenni rom tutti residenti nell’hinterland di Milano, tra cui una ragazza.I tre sono stati portati in caserma: il maggiorenne di 20 anni è stato arrestato per furto aggravato in concorso, i due minorenni (17 e 15 anni) sono stati denunciati in stato di libertà e riaffidati ai genitori. La refurtiva, integra, è stata restituita al legittimo proprietario, un operaio 30enne, che ha ringraziato sia il vicino di casa che i militari.