Scippava le donne anziane fuori dal supermercato, arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Cesano Maderno (MB) un 23enne accusato di aver scippato due donne anziane sabato mattina davanti ad un supermercato. La prima segnalazione giunta presso la Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Desio è giunta intorno alle 11:15 quando la pattuglia della Tenenza di Cesano Maderno, inviata sul posto, ha preso contatti con la prima vittima la quale, terrorizzata, riferiva che poco prima, mentre stava camminando per strada era stata affiancata da un giovane su una bicicletta bianca che con mossa fulminea aveva tentato con forza di strapparle la borsa senza tuttavia riuscirci. La donna infatti aveva opposto resistenza ed era riuscita ad allontanarlo. I militari si sono subito attivati per rintracciare il giovane. A distanza di pochi minuti, mentre i carabinieri erano intenti nelle ricerche, è giunta un’ulteriore richiesta di intervento sempre nelle vicinanze del supermercato. Questa volta la vittima, un’anziana donna caduta a terra senza gravi conseguenze, era stata derubata della borsa portata in spalla, sempre da perte di giovane in sella ad una bici.

Le immediate ricerche avviate dai carabinieri, aiutati dalla descrizione delle vittime, hanno consentito poco dopo di rintracciare nelle vicinanze del supermercato lo scippatore che, nel frattempo, si era disfatto della bicicletta utilizzata (danneggiata nel corso del secondo episodio) e stava tentando la fuga, a bordo di un’altra bicicletta, rubata all’interno del cortile di un’abitazione privata. Raggiunto e bloccato dai militari, è stato trovato in possesso del telefono cellulare e della somma in contanti (88 euro) contenuti all’interno della borsa dell’anziana vittima. Arrestato con l’accusa di furto con strappo, al termine dell’udienza di convalidata presso il Tribunale di Monza, è stato portato in carcere a Monza.