Investe un pedone e scappa, poi torna e picchia un testimone

Un automobilista di 40 anni ha investito un pedone ed è scappato. Poi è tornato sul luogo dell’incidente e ha picchiato un testimone, per evitare di essere riconosciuto. E’ stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. E’ successo a Carate Brianza (Mb). L’uomo, alla guida della Volkswagen Golf di colore grigio scuro della madre, nel percorrere Via General Cantore, ha investito un pedone di 41 anni che, in seguito all’impatto, è rimasto gravemente feritoa terra. Il conducente della Golf inizialmente si è fermato poco più avanti per verificare quanto accaduto e avvicinatosi all’uomo in terra, nonostante fosse dolorante, con veemenza lo ha invitato ripetutamente ad alzarsi e ha tentato di tirarlo su per metterlo in piedi con la forza, dicendo davanti a tutti che non era successo niente. Poi, anche grazie all’intervento dei passanti che erano accorsi sul posto, ha desistito e, prima ancora che giungesse l’ambulanza, si è allontanato.

Dopo circa 30 minuti, mentre i soccorsi sanitari erano intenti a stabilizzare il malcapitato, il conducente della Golf, si è nuovamente avvicinato a piedi al luogo dell’incidente, credendo di non essere riconosciuto, ha tentato di mescolarsi al folto gruppetto di persone che nel frattempo era sopraggiunto. Riconosciuto da alcuni dei passanti, ad alta voce ha negato di essere stato alla guida della macchina scura e, dopo le insistenze di vari cittadini, è nuovamente fuggito a piedi, non prima di colpire al volto un testimone che aveva tentato di braccarlo. Mentre l’ambulanza provvedeva a trasportare il 41enne all’ospedale “San Gerardo” in codice giallo di Monza dove, ricoverato al reparto di ortopedia per fratture multiple in tutto il corpo, ha avuto 35 giorni di prognosi, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Seveso, nel frattempo sopraggiunta, si è messa sulle tracce della Golf che è stata trovata alcune centinaia di metri più avanti, in una via secondaria. La macchina, con il motore ancora caldo, riportava evidenti i segni dell’impatto appena avuto.

Dopo una breve ricerca i militari sono quindi giunti all’ingresso della palazzina di residenza del 40enne che, facendo finta di dormire, non rispondeva al citofono. Aperto il portone da un vicino, i militari sono poi saliti al piano e hanno trovato l’uomo sdraiato sul letto con evidenti sintomi di abuso da bevande alcoliche.

Al rifiuto dell’uomo di sottoporsi al test per la ricerca di sostanze alcoliche e stupefacenti, lo hanno accompagnato in caserma e dove gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso in seguito a sinistro stradale e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la ricerca di alcol e stupefacenti.