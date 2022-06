Basket, i tifosi dell’Olimpia festeggiano lo scudetto

I tifosi dell’Olimpia Milano festeggiano lo scudetto numero 29. Domenica si sono ritrovati ad Assago per celebrare la squadra,dopo la vittoria di sabato sera in gara 6 contro la Virtus Bologna. Intanto il coach Ettore Messina ipotizza che l’Ax Milano sarà la sua ultima panchina prima del ritiro da allenatore. “Resto a Milano per sempre? Non manca molto – ammette il coach dell’Olimpia dopo il suo 32esimo trofeo conquistato in carriera -, sono vecchio. Ho vinto il mio primo scudetto 30 anni fa. Non pensavo nemmeno di andare oltre questo triennio, pensavo di smettere, ma fare parte di questo gruppo di lavoro mi esalta e mia moglie non mi vuole troppo a casa. Ora costruiremo il prossimo ciclo”. L’obiettivo è dichiarato. “Vorrei appuntare la terza stella sulla maglia di Milano, tornare alle Final Four. E avere la mia foto appesa negli uffici, come quelle di Rubini, Gamba e le altre icone di questo club”.