‘Ghe Pensi Mi’ cancella le scritte a Base Milano di via Tortona

Proseguono le azioni di volontariato diffuso del calendario di Wau-We Are Urban. Domenica vernice e rulli per ripulire dagli imbrattamenti gli esterni di Base Milano.

Proseguono le ‘azioni diffuse’ di ‘Ghe Pensi Mi’, il format di volontariato attivo ideato dall’Associazione We Are Urban Milano, Wau, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Oggi era la giornata di attività a Base Milano di via Tortona, con la pulizia delle scritte sui muri. Ricco il programma di incursioni e azioni urbane proposte da ‘Ghe Pensi Mi’ da marzo a dicembre, con una doppia anima: culturale con visite di luoghi storici e poco conosciuti della città a cui fa seguito un’attività di pulizia dell’area, nel segno della riscoperta del bello e del ben tenuto, grazie ad azioni di risveglio muscolare abbinato al “plogging”, corsetta leggera con raccolta di micro-rifiuti. Un’occasione per innamorarsi e proteggere questi spazi dal vandalismo e dall’incuria attraverso piccole ma efficaci azioni civiche di riqualificazione.

Grazie ai media partner (Radio Lombardia – Il Giorno – Instagramers Milano) che seguiranno WAU! Milano fino a dicembre, ‘Ghe Pensi Mi’ stimolerà i volontari a perseguire l’undicesimo obiettivo dell’Agenda 2030: rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.