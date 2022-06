Tragedia a Rozzano, nel milanese. Una donna è morta carbonizzata in un camper esploso in una zona industriale della città. E’ stata una volante della polizia ad accorgersi di una colonna di fumo che arrivava da via Boccaccio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto un camper in fiamme e all’esterno un uomo avvolto dalle fiamme. Subito soccorso, l’uomo, di 81 anni, ha spiegato che l’esplosione si è verificata mentre la moglie, di 77 anni, dormiva e lui stava cucinando. L’esplosione lo ha spinto all’esterno. E mentre raccontava quello che era accaduto ai poliziotti, è avvenuta una seconda esplosione. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Lui è rimasto ferito in modo grave e portato al Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia per tutti gli accertamenti. Ferito anche un vigile del fuoco volontario, di 31 anni, fuori servizio che ha tentato di spegnere l’incendio. Ha rifiutato il trasporto in ospedale nonostante alcune bruciature su una mano.