di Clizia Gurrado

Lunedì 20 giugno torna al Teatro alla Scala dopo 28 anni

dall’ultima produzione, Rigoletto di Giuseppe Verdi,

melodramma in tre atti scritto nel 1851 e presentato per la

prima volta al Teatro La Fenice di Venezia nel marzo dello

stesso anno. Il titolo insieme a Il Trovatore e a La Traviata

costituisce la “Trilogia popolare” di Verdi.

Sul podio Michele Gamba, tra i nuovi direttori italiani più

apprezzati all’estero, che ha già diretto Rigoletto nel 2017

all’Opera di Roma per la regia di Leo Muscato e nel 2019 alla

Deutsche Oper di Berlino.

La regia è affidata a Mario Martone alla sua settima

produzione scaligera, con le scene di Margherita Palli e i

costumi di Ursula Patzak.

Un nuovo Rigoletto dalla voce che arriva da lontano,

esattamente dalla Mongolia. Sarà il baritono Amartuvshin

Enkhbat, classe 1986, a impersonare il buffone della corte di

Mantova. Al New York Times l’artista ha dichiarato: “Ho

cantato il ruolo di Rigoletto circa 60 volte, ma questa volta alla

Scala mi intimidisce e mi esalta”.

L’americana Nadine Sierra vestirà i panni di Gilda, ruolo che

ha già cantato nell’ultima ripresa scaligera dell’opera nel 2016.

Il Duca di Mantova è affidato a Piero Pretti, che nel 2023 sarà

Arrigo nella nuova produzione de I vespri siciliani con la

direzione di Fabio Luisi.

Il maestro Gamba per cercare di essere il più vicino possibile a

quello che voleva Verdi è andato a Venezia per consultare la

partitura originale: “Ho voluto vedere con i miei occhi ciò che

Verdi ha scritto e ho cercaro i suoni cupi e sussurrati molto

spesso in pianissimo”.

Lo spettacolo offrirà una lettura forte, tesa a ricreare la

spasmodica ricerca del vero voluta da Verdi per la prima

veneziana del 1851. “Penso sia fondamentale restituire la

violenza che Verdi aveva in mente – spiega il regista

intervistato sul numero di giugno del Magazine scaligero.

Ispirandoci al film Parasite di Bong Joon-ho, abbiamo pensato

a una struttura girevole che permetterà di passare da una

dimensione di benessere borghese a una di bassifondi”.

Lo spettacolo sarà in scena dal 20 giungo al 11 luglio.

Prima di ciascuna recita si terrà, per i possessori di biglietto,

un incontro introduttivo all’opera a cura di Liana Püschel.

Stagione d’Opera 2021 ~ 2022

20, 23, 27, 30 giugno ~ 2, 5, 8, 11 luglio 2022

RIGOLETTO

Melodramma in tre atti

di GIUSEPPE VERDI

Libretto di Francesco Maria Piave

dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse

(Edizione critica della partitura edita da Chicago University

Press e Casa Ricordi, Milano, a cura di Martin Chusid)

Nuova produzione Teatro alla Scala

Direttore MICHELE GAMBA

Regia MARIO MARTONE

Scene MARGHERITA PALLI

Costumi URSULA PATZAK

Personaggi e interpreti principali

Il Duca di Mantova Piero Pretti

Rigoletto Amartuvshin Enkhbat

Gilda Nadine Sierra

Sparafucile Gianluca Buratto

Maddalena Marina Viotti

Monterone Fabrizio Beggi