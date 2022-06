La Cascina Cuccagna festeggia 10 anni di attività

Per celebrare l’anniversario speciale, da giovedì 16 a domenica 19 giugno sono in programma quattro giorni di iniziative.

Cascina Cuccagna festeggia i suoi primi 10 anni di attività e racconta il progetto di

recupero e restituzione dell’edificio alla città, i risultati raggiunti finora e le nuove sfide per il futuro. Aperta al pubblico nel 2012 grazie al lavoro di restauro conservativo sostenuto dall’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, cordata di associazioni culturali e cooperative sociali, la Cascina oggi è un progetto collettivo di cultura e aggregazione, uno spazio accessibile a tutti in cui si sperimentano buone pratiche per costruire la città del futuro: inclusiva, sostenibile e a misura di cittadino. Agricoltura

biologica e mercato a filiera corta, iniziative solidali, sportelli di ascolto e orientamento, laboratori, lezioni, eventi, incontri e attività che contribuiscono alla crescita del progetto, come la cucina, bar e foresteria un posto a Milano, rendono la Cascina un esempio di sperimentazione e un luogo di incontro.



Inaugurazione giovedì 16 dalle 18 con musica e brindisi e poi tre intere giornate di eventi, da mattino a sera, in tutti gli spazi della Cascina: concerti e dj set dal jazz alla new wave passando per l’arpa classica, lezioni di yoga, mindfulness, canto e musica, presentazioni di libri, laboratori e spettacoli di burattini, cinema, mostre, mercato agricolo e mercato artigianale, baratto di abiti e di piante, scacchiera gigante, festa del riuso creativo, attività nell’orto, visite guidate e biciclettata fino a Chiaravalle.

Una grande festa partecipata a cura di Cascina Cuccagna, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano e di Milano Food Policy e con il contributo di un posto a Milano.

Cascina Cuccagna sorge in un vicolo che fa da ponte tra la più centrale zona Porta Romana e il quartiere Calvairate, già periferia della città. La Cascina risale al 1695 e la volontà di recuperarla si è manifestata sin dalla fine degli anni ’90 tra gli abitanti e le associazioni del quartiere, che hanno dato un contributo fondamentale alla vittoria del bando indetto dal Comune di Milano per la concessione degli spazi della Cascina, assegnata nel 2005 all’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna. Dopo una raccolta fondi che ha reso possibile il recupero architettonico e 7 anni di lavori di restauro, nel 2012 la Cascina Cuccagna è stata riaperta.

È il primo progetto di rigenerazione e restituzione urbana partecipata nel cuore di Milano e un esempio di edificio storico ricostruito dal basso da un gruppo di cittadini e organizzazioni mossi dal desiderio di prendersi cura di un bene comune per farlo rivivere.

La cooperazione tra associazioni, aziende e gruppi di cittadini è proseguita anche dopo la conclusione del restauro dando vita ad un ecosistema di imprese. Alcune hanno nella cascina la loro sede, come “Un posto a Milano”, il vivaio “La Mescolanza” e la “Libreria Brioschi” che apriranno proprio nei giorni della festa.

Altre hanno qui il loro punto di incontro, perché gli spazi polifunzionali, all’aperto e all’interno della cascina sono sempre a disposizione per eventi, incontri, workshop, conferenze, mostre e convegni.

Tra le iniziative periodiche negli spazi della Cascina c’è LeCarrousel, la manifestazione dedicata all’artigianato, in cui conoscere artisti, designer e creativi contemporanei e le loro collezioni uniche realizzate a mano, ma anche un’occasione per workshop e laboratori dedicati al “fare con le mani” e pensati per un pubblico di tutte le età.

La vita in Cascina è animata anche da gruppi di volontari, i Gruppi di Partecipazione, che realizzano attività e iniziative di vario tipo supportando, anche economicamente, il progetto Cuccagna.