Settimana rovente

Per gran parte della settimana un campo di alta pressione di matrice nord africana assicurerà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, stabile e caldo su tutta l’Italia, impedendo alle perturbazioni di avvicinarsi all’area Mediterranea. Fatto salvo per brevi e locali episodi temporaleschi, anche nei prossimi giorni le precipitazioni risulteranno scarse o del tutto assenti su buona parte del nostro territorio. Il clima sarà pienamente estivo, con temperature in aumento soprattutto da giovedì, quando il nucleo più rovente della massa d’aria in risalita dal Nord Africa – al momento posizionato sulla Penisola Iberica – dovrebbe coinvolgere più direttamente il nostro Paese. I maggiori scostamenti dalla norma si osserveranno nei settori occidentali dell’Italia (Nord-Ovest, Sardegna, regioni centrali tirreniche).

LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Giornata soleggiata in gran parte dell’Italia. Una debole perturbazione in transito sull’Europa centrale sfiora le regioni di Nord-Est, dove saranno possibili locali rovesci e qualche temporale, specialmente sulle aree prealpine.

Temperature in lieve calo sulle aree alpine, in crescita sul versante adriatico e nelle zone interne del Centro, stazionarie altrove; valori massimi pomeridiani per lo più compresi fra 28 e 32 gradi, con locali picchi di 33-34 gradi in Val Padana.

LE PREVISIONI PER DOMANI

Tempo prevalentemente soleggiato e caldo su tutte le regioni. Temperature massime in leggero calo al Nord, sulle Marche e in Abruzzo, per lo più stabili altrove. Venti generalmente deboli.

LE PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Su tutte le regioni tempo prevalentemente soleggiato e caldo. Nelle ore centrali della giornata in montagna osserveremo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, seguito da sporadici temporali di calore sui rilievi appenninici e del Nord-Ovest.

Temperature senza grosse variazioni, con valori da piena estate.