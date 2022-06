I referendum sulla Giustizia non vedono neanche lontanamente il quorum del 50% +1 fermandosi a una partecipazione del 20,8% a livello nazionale, del 21,03 in Lombardia. Il ‘sì’ avanti in tutti i 5 quesiti. L’affluenza per le elezioni comunali è stata invece del 54,72%, in calo. Oggi alle 14 inizia lo spoglio. In Lombardia si è votato a Como, Monza, Lodi, Crema e Sesto San Giovanni oltre che in diversi altri comuni più piccoli.