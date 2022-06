Furgone travolge una moto e fugge, due feriti gravi

E' successo domenica sera ad Arzago d'Adda (Bg); il mezzo ha urtato la moto dopo una curva schiacciandola contro il guardrail: un uomo e una donna soccorsi in codice rosso. L'autista è scappato. Inseguito da alcuni testimoni è riuscito a dileguarsi ma i carabinieri hanno individuato la targa. Ricerche in corso.

Un furgone pirata ha travolto ad Arzago d’Adda una moto sulla quale viaggiavano un uomo di 38 anni e una donna di 40, che sono stati spinti e schiacciati contro il guardrail e sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto domenica sera intorno alle 19,40 sulla nuova provinciale Bergamina, quasi al confine con il Cremasco. La coppia stava procedendo verso Lodi quando, dopo una curva, è stata affiancata da un furgoncino che li ha urtati e fatti cadere. La moto è scivolata per un centinaio di metri, mentre il conducente del furgone si è dileguato. Alcuni testimoni lo hanno inseguito fino a Treviglio, ma poi ne hanno perso le tracce. I carabinieri, grazie alle telecamere e ai testimoni, sono risaliti al numero di targa del mezzo, che è ricercato nella zona. Grave la quarantenne, trasferita con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. L’uomo di 38 anni invece è stato caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale di Treviglio, anche lui in codice rosso.