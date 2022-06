Un ragazzo di 19, che soffre di problemi psichiatrici, anni ha ucciso il padre a Sesto San Giovanni e poi ha chiamato il 112. Prima però ha fatto a pezzi il cadavere.

I carabinieri, attorno alle 9 di stamane, sono arrivati nell’appartamento di via Saint Denis, dove i due convivevano, e hanno trovato il 19enne in stato di shock, e il cadavere del padre, 57 anni, in camera da letto. Il giovane poco prima aveva chiamato dicendo: “correte, ho ucciso mio padre”.