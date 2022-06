Amministrative: le sfide principali in Lombardia

Domenica 12 giugno al voto centri importanti come Como, Monza, Lodi, Crema e Sesto San Giovanni. Urne aperte dalle 7 alle 23 anche per cinque referendum sulla giustizia.

Sono quattro le città con le sfide elettorali più importanti alle amministrative di domenica in Lombardia; tre dei 127 comuni al voto sono capoluoghi di provincia. Vanno alle urne infatti Como, Monza, Lodi e Crema. A Como sono otto i candidati alla carica di sindaco con l’attuale primo cittadino, Mario Landriscina, fuori dai giochi; non è stato ricandidato dal centrodestra. Molto probabile che a Como si andrà al ballottaggio il prossimo 26 giugno. La candidata del centrosinistra è Barbara Minghetti mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega candidano Giordano Molteni. A Monza sono in corsa 9 candidati. Il sindaco uscente Dario Allevi, sostenuto dal centrodestra, punta al secondo mandato. L’avversario del centrosinistra è Paolo Pilotto. A Lodi i candidati cono cinque con il sindaco uscente, la leghista Sara Casanova, cerca la riconferma mentre lo schieramento di centrosinistra candida Andrea Furegato, 25 anni, appoggiato da Pd e M5S Sfida a sei a Crema, con la sinistra che mette in campo Fabio Bergamaschi, assessore uscente, che se la vedrà con Maurizio Borghetti. Si vota anche a Sesto San Giovanni, popolosa città alle porte di Milano, dove Roberto Di Stefano, sindaco uscente di centrodestra aspira a un secondo mandato mentre il centrosinistra candida Michele Foggetta. Si vota dalle 7 alle 23 nella sola giornata di domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. Sempre domenica urne aperte in tutta Italia per cinque referendum sulla giustizia.