La libraia milanese Cristina Di Canio è in libreria in veste di scrittrice con “La libraia tascabile”, in cui si alternano capitoli di storie e personaggi, ispirati alla sua esperienza di tutti i giorni, a inserti in cui l’autrice racconta i “dietro le quinte” del suo lavoro. Ne emergono il suo amore per i libri, per i clienti-lettori, ma anche le difficoltà dietro un mestiere che richiede passione ma tanto sacrificio.

CRISTINA DI CANIO nel 2010 ha lasciato un contratto a tempo indeterminato per aprire la sua libreria di quartiere, ribattezzata dai lettori “la Scatola Lilla” per via delle dimensioni e del colore delle pareti. Al lavoro di libraia ha affiancato, negli anni, quello di consulente editoriale e formatrice di librai. A questo libro si affianca il suo podcast, prodotto da Chora Media per Spotify Studios.

