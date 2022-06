Artigiano muore cadendo dal quarto piano

La vittima è un uomo di 49 anni che stava montando una tenda parasole in una palazzina di via Pinamonte da Vimercate, in centro a Milano; sarebbe scivolato da una balaustra resa viscida dalla pioggia.

E’ caduto da una quindicina di metri l’artigiano di 49 anni morto stamani in via Pinamonte da Vimercate, nel pieno centro di Milano. L’uomo stava lavorando con un dipendente di un’azienda milanese all’installazione di due tende parasole elettriche in un’elegante palazzina anni ’30 poco dopo un breve acquazzone che ha investito il capoluogo lombardo. La pioggia potrebbe aver reso viscida la balaustra del balcone sulla quale, stando a un a prima ricostruzione, è salito per porgere un attrezzo al collega che, su una scala, stava montando la tenda. Da qui la caduta e la morte istantanea mentre il collega, hanno riferito alcuni testimoni, è stato portato in ospedale in stato di choc.