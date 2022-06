Pregliasco: “Omicron 5 più contagiosa ma meno grave”

“In Portogallo c’è la variante Omicron 5, che ha caratteristiche di maggiore diffusività, molto di più rispetto a tutte le altre, più contagiosa ma meno grave. Per noi potrebbe diventare un problema in autunno”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. La nuova variante potrebbe diventare dominante tra qualche mese, “almeno a settembre. Certo – ha detto – in autunno un rialzo ci sarà sicuramente”. “Monitoriamo la situazione intanto e ricordiamoci che questo virus è con noi”. E per quello che riguarda i vaccini “da settembre ci potrebbe essere una vaccinazione bivalente, con il Covid di Wuhan e la variante”, ha spiegato.