Maltempo, danni nel varesotto, esondato un torrente

Il maltempo ha colpito in particolare la zona del Varesotto ieri pomeriggio. Nel comune di Casalzuigno, un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco. Per far fronte alle richieste sono stati richiamati in servizio diversi uomini, e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza. Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente. Vigili del fuoco impegnati anche per alcuni alberi caduti in strada. Nella frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio sono rimaste bloccate un centinaio di persone, a causa di alberi caduti che hanno interrotto la viabilità.