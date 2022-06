Como, la Finanza arresta un coltivatore di marijuana

Un uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio e 3 chili di marijuana sequestrata è il bilancio di un’operazione antidroga effettuata, nel capoluogo lariano, dai militari del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Nel pomeriggio del 31 maggiole Fiamme Gialle del Gruppo Como, hanno effettuato una perquisizione all’interno di un box, situato nella zona boschiva di via XXVII Maggio, a Como, e all’interno di un’abitazione che fungeva da “base logistica” per la coltivazione delle sostanze stupefacenti.

Ad insospettire i Finanzieri un forte odore caratteristico della marijuana. Le operazioni di perquisizione, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila del Gruppo di Ponte Chiasso, presso un

box nella disponibilità del soggetto arrestato, hanno permesso di sequestrare 674 grammi di hashish (divisi in sette panetti) e 773 grammi di marijuana (impacchettata all’interno di una busta di plastica), nonché tutta la strumentazione utilizzata per la coltivazione.

I successivi controlli presso l’abitazione hanno permesso di rinvenire, all’interno di una camera da letto, quattro rigogliose piante di marijuana, nonché tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l’infiorescenza, tra cui lampade, ventole, strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento. Si stima, infatti, che dalle diverse piante sequestrate (alcune alte fino ad oltre un metro), il responsabile avrebbe

raccolto più di un chilo e mezzo di marijuana.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato, sul mercato del minuto spaccio, guadagni per circa 20.000 euro. Il soggetto responsabile, al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai militari, per

detenzione di droga ai fini di spaccio e coltivazione di marijuana. Successivamente, è stato portato presso la Casa Circondariale di Como-Bassone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.