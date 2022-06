Pizzaut apre a Monza, martedì la consegna delle chiavi

È partito il conto alla rovescia per l’apertura ufficiale del nuovo Pizzaut a Monza, il secondo dopo di Cassina De’ Pecchi, nel milanese. Inserito in uno spazio di mille metri quadrati all’interno dell’area di Energy Spring Park (ex Philips), di proprietà della famiglia Bellazzi, avrà ben 300 posti a sedere e darà lavoro a più di 20 ragazzi autistici. Annunciata l’apertura in diretta Facebook a marzo 2022, è giunto ora il momento della consegna ufficiale delle chiavi al patron di Pizzaut Nico Acampora che avverrà il 7 giugno. L’apertura dell’attività è prevista per la fine dell’estate.

L’approdo di Pizzaut a Monza rientra nel piano di riqualificazione previsto dal progetto Energy Spring Park che sta interessando l’Ex area Philips e che vuole essere uno spazio

pioneristico dedicato al benessere della persona; le pizze che si potranno gustare da Pizzaut avranno anche il sapore di empatia, dignità e lavoro come conquista sociale. Il locale, infatti, sarà accompagnato da un’accademia di recupero per ragazzi autistici: luogo di formazione che consentirà loro di apprendere le nozioni necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro e di metterle immediatamente in pratica nella pizzeria monzese.

“Il nuovo Pizzaut di Monza è il primo esempio in Europa di accademia per il recupero dei ragazzi autistici al lavoro. Per questo motivo, non si tratterà sarà solo di una semplice pizza e non resterà aperto solo la sera e nei weekend. In settimana, infatti, i ragazzi gestiranno anche la mensa aziendale, servendo il personale che attualmente sta lavorando in Energy Spring Park” – commenta GianMaria Bellazzi, proprietario dell’area.

La consegna delle chiavi è in programma il 7 Giugno e l’avvio dell’attività del locale e dei ragazzi è programmata dopo l’estate.