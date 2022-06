Festa abusiva al Monte Stella, interviene la Polizia Locale

Giovedì in tarda serata la Polizia Locale di Milano è intervenuta al Monte Stella, la nota area verde tra i quartieri QT8 e Lampugnano, dove è stata organizzata una festa abusiva con musica e alcolici. A darne notizia l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli che ha disposto l’attività su segnalazione della presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi e dell’assessore municipale Fabio Galesi, anche loro recatisi sul posto per verificare la situazione. “Per oggi e domani sera abbiamo organizzato presidio preventivo di Polizia Locale per evitare musica annunciata non autorizzata. – ha spiegato Granelli – Gli organizzatori dell’evento non autorizzato hanno anticipato la festa a ieri sera. Manterremo presidi nei fine settimana a tutela dei residenti e del Parco”. Oltre a questo fine settimana sui social sono stati infatti pubblicizzati altri eventi non autorizzati come quello annunciato per sabato prossimo con ‘musica, balli, drink e birra a prezzi pop’ dalle 21 alle 4 del mattino. Le feste abusive al Monte Stella avvengono da anni e chi vive in zona spesso chiama le forze dell’ordine ma gli interventi delle pattuglie sono molto rari.

“Mi auguro che quello della scorsa notte sia stato il primo di una serie di interventi per estirpare, radicalmente e definitivamente, il fenomeno delle feste abusive dal polmone verde di San Siro, nei pressi del quale sorge il Giardino dei Giusti, un memoriale di valore culturale, da rispettare e tutelare”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corat. “Il 27 maggio, esattamente una settimana fa, – continua l’assessore – avevo manifestato il mio disappunto per il party “Montagnetta in festa”, organizzato da un centro sociale, in programma sabato 11 giugno al Monte Stella, e, in quell’occasione, avevo sottolineato l’esasperazione dei residenti, l’indifferenza delle autorità competenti e il disinteresse, da parte dell’amministrazione comunale, per il Giardino dei Giusti, che sorge a due passi dallo spazio dedicato ai party notturni. La festa dell’11 giugno, che – come si legge dalla locandina – offre birra e drink dalle 21 all’alba, è organizzata nei pressi del Giardino, un memoriale a chi si è opposto ai genocidi e ai crimini contro l’umanità: lasciarlo in mano ad antagonisti e vandali è uno schiaffo in faccia alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico della città”.

“Quanto avvenuto ieri sera al Monte Stella è solo l’ultimo evento abusivo verificatosi in città. Bene che sia uscita la Polizia Locale, ma è grave che siano intervenute le pattuglie solo perché a chiamarla è stata la presidente del Municipio 8 Pelucchi. Granelli spieghi ai milanesi come mai le loro richieste di intervento cadono puntualmente nel vuoto? Il presidio del territorio dovrebbe essere strutturale e non se a pretenderlo sono gli amici o gli amici degli amici. Con il collega di Forza Italia Marco Bestetti abbiamo presentato un emendamento al bilancio per la copertura degli straordinari dei ghisa a presidio dei parchi cittadini durante il periodo estivo. E poi di giorno andrebbero impiegate le Guardie Ecologiche Volontarie, le associazioni di Forze dell’Ordine in quiescenza, City Angels e altre associazioni di volontariato per dialogare con chi usa il verde pubblico per scopi non idonei o consentiti”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.