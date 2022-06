Duello a colpi di bottiglie a Monza, feriti e denunciati i due contendenti

Paura in centro a Monza, dove in un parco comunale due uomini si sono affrontati a colpi di bottiglie. Entrambi sono rimasti feriti e portati in ospedale per essere medicati. I carabinieri li hanno denunciati.

I Carabinieri della Compagnia di Monza sono intervenuti presso il parco comunale di Via degli Artigianelli, dove era stata segnalata una violenta lite fra due uomini (di origine africana) che si stavano affrontando a colpi di bottiglie, ferendosi reciprocamente, sotto gli sguardi impauriti dei passanti. Giunti sul posto insieme ad altre pattuglie di rinforzo, i militari hanno bloccato i due contendenti e li hanno separati: uno aveva una ferita alla guancia e l’altro, armato di una bottiglia in vetro, aveva dei tagli sulle spalle e sulle braccia. Sono quindi intervenuti i medici del 118, per prestare le prime cure e trasportare i due feriti presso gli ospedali di Vimercate e Monza, dove sono stati dimessi con vari giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Da una prima ricostruzione sembra che la lite sia nata per futili motivi, fino a sfociare in duello a colpi di bottiglie.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà, mentre per uno di loro è stata avanzata

proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.