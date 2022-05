Osio Sopra: cinque bimbi ustionati alla materna, due gravi

E’ successo durante un incontro genitori insegnanti: i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati quando si sono sviluppate fiamme incontrollate.

Cinque bambini e tre papà sono rimasti ustionati – secondo le prime informazioni due sarebbero gravi – questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo), la materna San Zeno di via Montessori. E’ successo durante un incontro genitori insegnanti: secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati quando si è verificato l’incidente; pare si siano sviluppate delle fiamme incontrollate. Sul posto sono giunte cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio. Bambini e genitori ustionati sono stati trasferiti nei vari ospedali della zona.