Monza in seria A, la città si colora di biancorosso

Il sogno si è avverato: dopo la vittoria di ieri sulla squadra di Pisa da oggi la città di Monza è in serie A e il campionato 2022 -2023 sarà il primo nella storia che la squadra disputerà nella massima categoria. Mentre da ieri sera proseguono i festeggiamenti, anche i luoghi simbolo della città si vestono di biancorosso per festeggiare la storica promozione. Già da ieri sera la Villa Reale si è illuminata con i colori di Monza che svetteranno in fondo a viale Cesare Battisti per tutta la settimana. Dalla Parlera, affacciata sullo storico Arengario in Piazza Roma, è stato srotolato un grande stendardo con la scritta MONZA IN A. In Piazza Trento e Trieste la bandiera biancorossa sventola dal balcone della Sala Giunta del Palazzo Comunale insieme allo striscione che sancisce il risultato atteso da sempre in città: la storia sportiva di Monza da ieri sera ha una pagina memorabile da ricordare nei suoi annali.