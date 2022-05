Esplode una batteria per cellulari a scuola, 3 feriti lievi

E' successo stamattina verso le 8.50 all'istituto Amerigo Vespucci, in via Valvassori Peroni a Milano. Sul posto gli operatori del 118 dopo che tre ragazzi si sono sentiti male per l'esplosione di una batteria d'emergenza per cellulari, che si trovava in uno zaino.

Tre feriti lievi per l’esplosione di un “power bank”, ovvero una batteria di emergenza per telefonini, a scuola. E’ successo stamattina verso le 8.50 all’istituto Amerigo Vespucci, un Istituto alberghiero che si trova in via Valvassori Peroni a Milano, dove sono arrivate due ambulanze e la Polizia di Stato. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, hanno scoperto che a causare la crisi d’ansia a una 17enne è stata l’esplosione della batteria di emergenza per telefonini, che si trovava in uno zaino. Altri due ragazzi, un maschio e una femmina, di 15 anni, sono stai portati al pronto soccorso in codice verde per aver respirato un po’ di fumo e le loro condizioni non destano preoccupazione.