Ruby ter, il pm chiedono 6 anni per Berlusconi

Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter e la confisca di 10 milioni e 880 mila euro a Berlusconi come “prezzo della corruzione”. In totale sono state chieste 28 condanne, comprese quelle di Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug (Ruby) imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per lei i pm hanno chiesto la confisca di 5 milioni di euro come prezzo del reato. Tra le richieste di condanna anche quella di Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere: i pm puntano a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni. Chieste condanne fino a 5 anni per venti ragazze, ex ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. “Non sono sorpreso, questo è un processo dove la Procura da anni continua con questa impostazione accusatoria e noi abbiamo argomenti solidi per arrivare all’assoluzione, il reato non c’è, tutto quello che è stato fatto oggetto di contestazione è smentibile”. Lo ha detto l’avvocato Federico Cecconi, legale di Berlusconi, ai cronisti dopo la richiesta di condanna per l’ex premier a 6 anni per il caso Ruby ter. La sentenza arriverà non prima di settembre.