Tenta di rubare vini pregiati in un ristorante, arrestato

Ha tentato di rubare vini pregiati in un ristorante di Muggiò (Mb). L’uomo, 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile di Desio. E’ stato un cittadino mattiniero a dare l’allarme dopo che ha sentito dei rumori sospetti provenire dal ristorante vicino a casa sua, poco dopo le 5 del mattino. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito notato una finestra d’ingresso del locale in frantumi. Entrati dalla finestra danneggiata, i militari hanno ispezionato tutto il locale non trovando nessuno all’interno. Tuttavia dei passi furtivi provenienti dal piano interrato hanno portato i militari a cercare in ogni angolo del locale. Hanno così scoperto, chiuso in un bagno di servizio, il 38enne, che dopo aver messo a soqquadro il locale, aveva abbandonato i borsoni pieni di preziose bottiglie di vino, subito dopo aver visto i carabinieri intervenire. Per lui è scattato l’arresto per tentato furto aggravato. Processato per direttissima, il Giudice del Tribunale di Monza ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del carcere.